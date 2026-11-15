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На наступному тижні буде зустріч «Рамштайну»; це буде сильний сигнал Росії, що Україна без підтримки не залишиться – звернення Президента
На наступному тижні буде зустріч «Рамштайну»; це буде сильний сигнал Росії, що Україна без підтримки не залишиться – звернення Президента

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Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії обговорили перспективи дипломатії та підготовку до зустрічі Коаліції охочих у Берліні

15 листопада 2026 року - 20:49

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Глава держави подякував Норвегії за всю підтримку. Президент зазначив, що Україна завжди у тісній координації з партнерами. Володимир Зеленський і Йонас Гар Стьоре обговорили перспективи дипломатії – що може бути зроблене найближчими тижнями. Президент наголосив: важливо, щоб позиції Європи були сильними.

Також говорили про підготовку до зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться незабаром у Берліні.

«Окремо хочу подякувати Норвегії та всім країнам в нашій антибалістичній програмі FREYJA за роботу, яка кожного тижня дає нові результати. Саме так ми захищаємо наших людей – завдяки нашим спільним зусиллям», – зазначив Володимир Зеленський.

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