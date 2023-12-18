Андрій Сибіга зустрівся з Постійною представницею Великої Британії при ООН Барбарою Вудворд

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів зустріч із Постійною представницею Великої Британії при Організації Об’єднаних Націй Барбарою Вудворд, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Андрій Сибіга високо оцінив міцну союзницьку підтримку, яку Велика Британія надає Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Було окремо відзначено активне та дієве сприяння Україні з боку Сполученого Королівства та особисто Барбари Вудворд у межах ООН, насамперед Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї.

«Ми вдячні й добре пам’ятаємо, що саме за вашого головування в Раді Безпеки ООН у квітні минулого року Президент Володимир Зеленський зміг звернутися до членів Ради вперше після початку широкомасштабного нападу Росії», – акцентував заступник керівника Офісу Президента.

Андрій Сибіга поінформував про результати нещодавніх візитів Глави Української держави та його зусиль із мобілізації міжнародної підтримки нашої країни, ситуацію на полі бою та першочергові потреби українських захисників, а також виклики економічного та гуманітарного характеру. Він наголосив на вагомих досягненнях нашої держави цього року, передусім звільненні понад 50% тимчасово окупованих Росією територій України, поступі у відновленні свободи судноплавства в Чорному морі та забезпеченні функціонування альтернативного морського коридору.

«Цінуємо допомогу Великої Британії у страхуванні роботи альтернативного морського маршруту, а також ваше лідерство разом із Норвегією у створенні морської коаліції», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Він висловив сподівання на подальшу всебічну підтримку з боку Сполученого Королівства, насамперед оборонну, військово-технічну та макроекономічну.

Під час зустрічі було відзначено непересічне історичне та мотиваційне значення рішення Європейської ради про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС.

Співрозмовники докладно зупинилися на питанні реалізації Української формули миру та шляхах забезпечення її максимальної підтримки в ООН, зокрема серед держав Глобального Півдня. Відбувся обмін думками щодо підготовки багатосторонніх заходів у межах Формули миру, насамперед наступної зустрічі дипломатичних радників і радників із національної безпеки, а також Глобального саміту миру.

Окрему увагу було приділено подальшій взаємодії України та Сполученого Королівства в ООН із просування та реалізації ініціатив, спрямованих на протидію російській агресії та обмеження впливу в Організації держави – порушниці Статуту ООН. Було скоординовано відповідні кроки на найближчу перспективу.

Відбувся обмін думками щодо інших найактуальніших питань міжнародного порядку денного, зокрема ситуації на Близькому Сході, та обговорено заходи політичного діалогу на найближчий період.

Постійна представниця Великої Британії при ООН відзначила незламність українських захисників і запевнила в подальшій непохитній підтримці нашої держави з боку Сполученого Королівства.