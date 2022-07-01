Андрій Єрмак і Андерс Фог Расмуссен провели перше засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України

У Києві відбулося перше засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України, співголовами якої є керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Відкриваючи засідання, Андрій Єрмак зазначив у промові, що безпрецедентним завданням цієї групи є напрацювання ефективних всебічних гарантій безпеки для України, які б захистили її від нової потенційної агресії з боку Росії.

«Ці гарантії мають бути включені в юридично обов’язкові й належним чином ратифіковані міжнародні угоди з державами-гарантами», – наголосив він.

Андрій Єрмак зауважив, що Україна має вкрай негативний досвід безпекових запевнень у межах Будапештського меморандуму і категорично відмовляється його повторювати.

Керівник Офісу Президента зазначив, що необхідним є забезпечення спроможності України реалізувати право на самозахист. Зокрема, йдеться про подальше надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод.

Наступним важливим елементом, за словами Андрія Єрмака, є побудова системи двосторонніх та/або багатосторонніх договорів, які передбачатимуть детальні механізми дій гарантів у разі агресії проти України.

Він також розповів, що останнім блоком гарантій має бути санкційна політика, яка повинна стати ефективним інструментом для недопущення повторення агресії. Саме тому впроваджені пакети санкцій та обмежувальних заходів мають діяти не просто до повного виведення російських військ з України, а допоки Росія не виконає дві умови: надасть належні запевнення й гарантії неповторення агресії проти України й забезпечить повну компенсацію шкоди, заподіяної нашій державі та громадянам.

Також має бути передбачено дієвий механізм впровадження превентивних санкцій на майбутнє – в разі виникнення загрози агресії.

Андрій Єрмак нагадав, що ідея Президента Володимира Зеленського полягає в тому, щоб безпекові гарантії для України у майбутньому стали основою нової світової системи безпеки.

«Формат U24 (United24) – це своєрідна служба порятунку для країн. Клуб відповідальних держав, які протягом 24 годин надають конкретну допомогу – військово-технічну, економічну, політичну, гуманітарну. Які оперативно та без зволікань впроваджують санкції й залучають інші обмежувальні механізми проти агресора», – сказав він.

Зі свого боку Андерс Фог Расмуссен зазначив, що ця група має підготувати рекомендації щодо того, які гарантії безпеки можуть бути надані на той період, поки Україна не приєднається до НАТО, адже відповідний намір закріплений у Конституції України.

Він закликав досвідчених політиків і науковців, які увійшли до складу групи, думати нетрадиційно й нешаблонно, працювати ефективно та цілеспрямовано, щоб виробити ідеї із забезпечення гарантій для України.

Під час першого засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України Андрій Єрмак і Андерс Фог Расмуссен представили її учасників. Запрошені політики та науковці зазначили, що надзвичайно раді долучитися до цієї надважливої ініціативи, та висловили захоплення лідерством Президента України й героїзмом українського народу.

Колишній Премʼєр-міністр Австралії Кевін Радд серед іншого зауважив, що під час роботи групи варто ретельно проаналізувати наслідки залучення різних країн світу до кола гарантів безпеки України.

Екс-заступник міністра оборони США Мішель Флурной переконана, що мають бути знайдені практичні кроки для недопущення подібної агресії проти України в майбутньому. На її думку, обов'язково потрібні чіткі зобов'язання щодо посилення оборонних спроможностей України.

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг вважає, що напрацювання безпекових гарантій для України є важливим для всього світу, і варто звернути увагу на те, чи можна перетворити ці гарантії на механізм багатосторонніх зобов'язань.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін зі свого боку зазначив, що система безпекових гарантій має убезпечити Україну від потенційної агресії в майбутньому. Крім того, дуже важливо, щоб не справдилися сподівання Росії на те, що країни, які дуже підтримують Україну, відмовляться надати їй чіткі гарантії безпеки після завершення війни.

До складу групи увійшли: колишній Премʼєр-міністр Австралії Кевін Радд, екс-заступник міністра оборони США з політичних питань Мішель Флурной, колишній Пем'єр-міністр Швеції і екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, колишній голова МЗС Великої Британії Вільям Хейг, екс-міністр з охорони довкілля, охорони природи та ядерної безпеки ФРН Норберт Рьоттґен, екс-очільник МЗС Польщі та депутат Європарламенту Анна Фотига, директор програми «Ширша Європа» Європейської ради з міжнародних відносин, французький дипломат Марі Дюмолан, президент Італійського інституту міжнародних політичних досліджень, дипломат Жампʼєро Массоло, директор Центру східних досліджень (OSW), польський політолог Адам Еберхардт, політичний експерт Роксана Крістеску, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін.

Члени робочої групи діють як експерти від свого імені та не представляють уряди своїх країн або організації, у яких вони працюють.

Проектними менеджерами групи з українського боку будуть Олександр Бевз та Дарія Зарівна, з боку організації Rasmussen Global – Фабріс Потьє та Гаррі Недельцу.