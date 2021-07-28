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«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України
«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України

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Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба у Вашингтоні зустрілися з радником Президента США з питань національної безпеки

4 серпня 2021 року - 21:09

У Вашингтоні відбулася зустріч керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Співрозмовники обговорили підготовку візиту Президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч з Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом 30 серпня. Українська та американська сторони також обговорили розвиток ситуації на сході нашої держави й спільні зусилля України та США у мирному врегулюванні українсько-російського конфлікту.

Окрему увагу було приділено питанням розширення стратегічного партнерства між двома державами та останнім досягненням у процесі реформування судочинства в Україні та інших важливих реформ.

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