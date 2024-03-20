Андрій Єрмак і Джейк Салліван обговорили в Києві продовження підтримки України з боку США та підготовку до Глобального саміту миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час зустрічі в Києві обговорили продовження підтримки нашої країни з боку Сполучених Штатів у боротьбі з повномасштабною російською агресією та підготовку до першого Глобального саміту миру.

Як зазначив Андрій Єрмак, під час переговорів ішлося про ситуацію на фронті та поточні потреби України.

«Я сьогодні вкотре почув від пана Саллівана про абсолютно безсумнівну підтримку з боку США, про двопартійну підтримку. Ми точно знаємо, що адміністрація Президента Байдена, уся команда й безпосередньо Джейк роблять усе можливе для ухвалення такого необхідного нам пакета допомоги», – сказав він на брифінгу після зустрічі з Джейком Салліваном.

Водночас керівник Офісу Глави держави зауважив, що США, які є стратегічним партнером України, навіть в умовах затримки затвердження в Конгресі пакета військової допомоги нашій країні знайшли можливість надати новий пакет оборонної підтримки обсягом $300 мільйонів.

Під час переговорів Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили підготовку до Вашингтонського саміту НАТО та інавгураційного Глобального саміту миру.

«Особисто Джейк із самого початку підтримує нашу ідею. Він здійснює дуже багато адвокації з іншими країнами, зокрема Глобального Півдня», – зазначив керівник Офісу Президента.

На його переконання, необхідно й далі активно наближати проведення Глобального саміту миру, оскільки кількість країн, які його підтримують, зростає. Це означає, що сьогодні Україна об’єднує світ, і не можна дати Росії його роз’єднати.

«Я дякую нашим американським партнерам за те, що вони нам допомагають у цьому й нас чують», – сказав Андрій Єрмак.

Відповідаючи на запитання журналістів, керівник Офісу Президента також наголосив, що сьогодні в української та американської сторін план один – перемогти в цій війні та зробити все, що для цього необхідно.

«Ми завжди говоримо абсолютно конкретні речі – за дорученням наших президентів. І дуже багато речей саме в наших розмовах, у наших консультаціях допомагають потім ухвалювати відповідні рішення. Робитимемо це й надалі, і сьогодні було дуже важливо зробити таку звірку годинників», – розповів він.

Зі свого боку Джейк Салліван наголосив, що через два роки після початку нападу РФ на суверенітет і територіальну цілісність України наша держава стоїть, насамперед завдяки хоробрості та відданості українського народу.

«І я сьогодні хочу сказати вам, що ми віримо у вас. Ми віримо в те, що ви переможете. Що ви побудуєте світліше майбутнє для України, міцнішу демократію, стійку країну, яка буде здатна відбити майбутні агресії. Ми будемо вашим партнером в усіх цих вимірах. Також ви маєте вірити у Сполучені Штати. Ми були пліч-о-пліч із вами від початку цієї війни. Ми надали величезну підтримку. І продовжуємо робити це щодня в ті способи, у які ми можемо», – сказав він.

На його думку, Україна має вийти з війни суверенною, цілісною й такою, що зможе вистояти проти подальшої агресії, із сильними демократичними інституціями, з економікою, яка зростає.

«Не лише традиційні індустрії, але й хай-тек. Тому що ви впроваджуєте інновації навіть під час вторгнення», – додав радник Президента США.

Джейк Салліван наголосив, що лідер Сполучених Штатів щодня бореться за ухвалення Палатою представників Конгресу пакета, що передбачає допомогу обсягом 60 мільярдів доларів, за що вже проголосував Сенат.

«І ми впевнені, що зможемо це отримати й передати Україні», – акцентував він.

Радник Президента США наголосив, що необхідно надати військову підтримку та озброєння, щоб хоробрі українські солдати могли ефективно захищати свою країну на полі бою. Є також розвідувальна, економічна співпраця, дипломатія, робота над демократичними та економічними реформами.

«Це цілісний підхід, який скеровує наш Президент і який є ключовим пріоритетом для США, щоб Україна не просто перемогла, а була успішною в довгостроковій перспективі, змогла вистояти. І це не лише те, на що просто заслуговує Україна, це також у національних інтересах безпеки Сполучених Штатів», – заявив Джейк Салліван.