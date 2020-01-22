Андрій Єрмак і надалі займатиметься питаннями переговорів з Російською Федерацією та звільнення полонених

На посаді керівника Офісу Президента України Андрій Єрмак продовжуватиме опікуватися питаннями, якими займався в статусі помічника Глави держави, зокрема переговорним процесом з Російською Федерацією та звільненням українських бранців.

«На сьогодні немає нічого важливішого, ніж припинення війни, припинення загибелі наших людей, щоб повернулися всі наші громадяни. Я думаю, це – найважливіше завдання, яке ми отримали від Президента України. І будемо його виконувати», – сказав Андрій Єрмак під час брифінгу в Офісі Президента України.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості проведення місцевих виборів на Донбасі у жовтні цього року, керівник Офісу зазначив, що це логічний крок, адже на цей час заплановані вибори місцевої влади на всій території України. Але такі вибори повинні проходити виключно за українським законодавством та за умови повернення Україною контролю над східною ділянкою кордону.

«У нас є чіткий план, що повинно відбутися для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли пройти по всій території України, відповідно до українських законів. Я б не став говорити про якісь компроміси», – зазначив Андрій Єрмак.

Водночас він запевнив, що заяви окремих політиків щодо можливості запуску водопостачання на територію окупованого Кримського півострова в обмін на повернення контролю над Донбасом є лише їхньою особистою думкою.

Андрій Єрмак заявив, що після завершення війни на Донбасі цей регіон потрібно зробити краєм із розвинутою економікою.

«У нас є така мрія: після закінчення війни, після повернення територій, встановлення контролю над українським кордоном ми дійсно хочемо зробити там сучасний економічний хаб, завести нові технології та бізнес. Тому що це наша територія, і вона заслуговує на те, щоб отримати друге життя», – наголосив він.

Водночас Андрій Єрмак повідомив, що наразі не планується зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським Президентом Володимиром Путіним до проведення чергового саміту в Нормандському форматі.

«Це рішення прийматиме Президент. Якщо він бачитиме, що ця зустріч необхідна, вона може стати кроком щодо отримання справжніх результатів від перемовин у Нормандському форматі, ми цього не виключаємо», – резюмував керівник Офісу Президента.