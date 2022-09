Андрій Єрмак і Роберта Мецола закликали підтримати створення міжнародного трибуналу для політичного керівництва Росії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначає, що сьогодні, під час війни з Росією українці борються за власну свободу, а також прагнуть справедливості, яка полягає, зокрема, в покаранні тих, хто прийшов зі зброєю й насиллям, щоб забрати цю свободу. Про це він сказав, виступаючи в онлайн-форматі на виставці Russian War Crimes, що експонується в Брюсселі.

«Без справедливості, без цього покарання для агресора світ не буде вільним. Над ним пануватиме страх. І від цього страху зло ставатиме сильнішим. Отже, світу потрібна справедливість», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави поінформував про масштаб російських воєнних злочинів в Україні. Так, з 24 лютого українські правоохоронці зафіксували вже понад 45 тисяч злочинів, пов'язаних з агресією Росії, більш як 31 тисяча з них – воєнні злочини. І це лише ті дані, які вже відомі.

За його словами, ще немає остаточної інформації, скільки тисяч жителів міста Маріуполя загинуло від російських снарядів, бомб і ракет, скільки померло від браку ліків та їжі через блокаду, скількох закатували до смерті чи просто розстріляли. Крім того, після звільнення кожного нового українського міста чи села світові можуть відкритися нові трагедії.

Окремо Андрій Єрмак звернув увагу на горе, яке заподіяли російські військові злочинці дітям. Від рук окупантів загинули 380 наших дітей і ще понад 700 були поранені. Російськими обстрілами повністю зруйновано 284 заклади освіти, пошкоджено 2461 освітній заклад.

Керівник Офісу Президента наголосив, що всі воєнні злочини мають конкретних винуватців – тих, хто віддавав і виконував злочинні накази. Та найголовніші винуватці – ті, хто почав цю війну. Він переконаний, що факт наймасштабнішої збройної агресії у Європі з 1945 року має отримати справедливу оцінку від світу, як це було під час Нюрнберзького та Токійського трибуналів після завершення Другої світової війни.

Андрій Єрмак переконаний, що відповідальність для РФ має бути подвійною: на рівні держави і на рівні окремого громадянина. Також важливо забезпечити персональну відповідальність керівництва Росії за найтяжчий початковий злочин – злочин агресії.

«Його часто називають «матір'ю всіх злочинів» – the supreme international crime. Це злочин, який увібрав усі інші міжнародні злочини (accumulated evil of the whole)», – пояснив він.

Керівник Офісу Президента нагадав, що Україна ініціювала та майже півроку працює над створенням спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме всіх найвищих керівників РФ за військову агресію проти нашої держави.

«Доведення факту злочину агресії проти України стане підставою для вироку. Це або довічне позбавлення волі, або значні строки ув'язнення. А фактичне виконання вироку відбудеться, щойно хтось із підсудних з'явиться на території країни, що приєдналася до договору про створення спеціального міжнародного трибуналу. Для цього існують три шляхи: або міжнародний договір між Україною та іншими державами, або угода з ООН, або угода з ЄС чи Радою Європи», – розповів він.

Андрій Єрмак наголосив, що водночас Україна активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, а створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України лише доповнить роботу цього суду.

Зі свого боку Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що жорстокість війни в Україні переходить усі можливі межі.

«Українці страждають заради свободи усієї Європи. Тому Європа допомагатиме вам до останнього. І ми, як і ви, вимагаємо притягнути до відповідальності Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Бо автократія – це не те, до чого ми у Європі можемо повернутися. Тому ми зробимо все можливе, щоб зупинити це», – заявила Президентка Європарламенту.