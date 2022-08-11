Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Лише повний відхід росіян із Запорізької АЕС гарантує відновлення атомної безпеки для всієї Європи – звернення Президента України
Лише повний відхід росіян із Запорізької АЕС гарантує відновлення атомної безпеки для всієї Європи – звернення Президента України

11 серпня 2022 року - 22:56

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак і Валерій Залужний провели телефонну розмову з Джейкобом Салліваном і Марком Міллі

12 серпня 2022 року - 08:53

Лише повний відхід росіян із Запорізької АЕС гарантує відновлення атомної безпеки для всієї Європи – звернення Президента України

11 серпня 2022 року - 22:52

У межах проекту Олени Зеленської у Великій Британії надрукували 16 тис. книжок українською для дітей тимчасових переселенців

11 серпня 2022 року - 22:02

Володимир Зеленський зустрівся із засновником гуманітарної організації World Central Kitchen Хосе Андресом

11 серпня 2022 року - 18:02

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у врученні державних нагород з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ
Участь Президента у врученні державних нагород з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ

7 серпня 2022 року - 13:35

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак і Валерій Залужний провели телефонну розмову з Джейкобом Салліваном і Марком Міллі

12 серпня 2022 року - 08:53

Андрій Єрмак і Валерій Залужний провели телефонну розмову з Джейкобом Салліваном і Марком Міллі

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

У розмові також узяв участь заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал.

Сторони обговорили можливості оптимізації логістичних коридорів з метою підвищення стійкості України та обмінялися думками щодо перспектив активізації діалогу.

Андрій Єрмак зазначив, що високий рівень взаєморозуміння й довіри створює основу для подальшого розширення співпраці.

Наприкінці розмови керівник Офісу Президента висловив щиру подяку Сполученим Штатам та американському народу за підтримку України в боротьбі з російськими окупантами.

Версія для друку