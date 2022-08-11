Андрій Єрмак і Валерій Залужний провели телефонну розмову з Джейкобом Салліваном і Марком Міллі

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

У розмові також узяв участь заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал.

Сторони обговорили можливості оптимізації логістичних коридорів з метою підвищення стійкості України та обмінялися думками щодо перспектив активізації діалогу.

Андрій Єрмак зазначив, що високий рівень взаєморозуміння й довіри створює основу для подальшого розширення співпраці.

Наприкінці розмови керівник Офісу Президента висловив щиру подяку Сполученим Штатам та американському народу за підтримку України в боротьбі з російськими окупантами.