Андрій Єрмак і Валерій Залужний провели телефонну розмову з Джейком Салліваном і Марком Міллі

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Американську сторону було поінформовано про актуальну ситуацію на полі бою, можливі дії ворога та заходи, яких вживають сили безпеки й оборони України з метою звільнення українських земель.

Андрій Єрмак і Валерій Залужний акцентували на важливості продовження активної підтримки партнерами української армії, зокрема постачання озброєння та боєприпасів.

Керівник Офісу Глави держави висловив подяку команді Президента Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу США та народу Америки за потужну підтримку й лідерство в питанні відбиття російської агресії та захисту свободи й демократичних цінностей у Європі.