Є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів; потрібні сили, щоб збивати це російське зло – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні росіяни завдали дуже жорстоких ударів по Дніпру, Чернігову, Кременчуку. По цивільних, по звичайних людях. Тільки в цих трьох містах від ударів удень загинули 19 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Десятки людей поранені. В Дніпрі російський «шахед» ударив по вокзалу. Люди чекали на потяг. Звичайний маршрут Дніпро – Запоріжжя. У Чернігові був удар просто по центру міста. Загинули дві дівчини – по 15 років їм було – Яна й Марія. Кременчук на Полтавщині – росіяни вдарили по території міста просто серед звичайних будинків. І тільки від цього удару шість дітей і 26 дорослих поранені. Три людини загинули. Вже під вечір були знов удари по Дніпру, усю добу по Донеччині, по Харківщині, Чернігівщині, по Сумщині були удари. Показова російська жорстокість. Вони це роблять спеціально, коли всі розраховують, що будуть деескалаційні кроки. Росія показує, як вона ставиться до всього цього насправді. Сьогодні і лідери країн, багато суспільних лідерів висловили свої співчуття Україні, українцям. Дякуємо їм. Важливо, щоб це не обмежувалося співчуттями. Потрібне справедливе ставлення до України й до Росії. Потрібна підтримка Україні, потрібен тиск на Росію.

Учора в нас було сильне рішення Британії – я хочу подякувати Прем’єр-міністру Бернему. Додатково Україна отримає протягом трьох найближчих років 10 мільярдів фунтів. Дуже сильне рішення. Ми говорили з Прем’єр-міністром також і про те, що потрібні нові санкції проти Росії. Є рішення Нідерландів на підтримку України: ми вчора домовилися про це з Прем’єр-міністром Єттеном. Дякую тобі, Робе! Серйозна була зустріч, ми розраховуємо, що будуть подальші кроки і також щодо ППО для України. Найближчими днями ми продовжимо роботу з нашими партнерами, щоб посилити наші можливості захисту. Будуть необхідні нам пакети, і я дякую за це нашим партнерам, які справді оперативно реагують. Але важливо, щоб і Америка не мовчала про вбивства, це дуже важливо, які тривають постійно. Ми, звісно, робимо все можливе, щоб вдалася гуманітарна операція в Олешках, і українські сили зберігають тишу. І треба, щоб гуманітарні аспекти відчувались не тільки десь на одній ділянці фронту. І треба так діяти, так повертати ситуацію, щоб Росія пішла на деескалацію і щоб це стосувалося всієї нашої країни, не тільки Олешків.

Ще кілька речей.

Я провів сьогодні Ставку. Ключове питання було – протидія російській балістиці. Недостатньо санкційного тиску, потрібні пакети від партнерів, про які ми говорили з ними. І якщо брати ключові юрисдикції, то реально санкції можуть обмежити суттєво не одразу, а з часом – іноді для цього потрібні місяці роботи. Чим довше затримуються пакети санкцій проти балістики, тим довше у Росії є схеми постачання необхідного для цього виробництва. МЗС України має прискорити цю роботу з нашими партнерами. Визначили додаткові завдання і для далекобійних санкцій, які працюють значно швидше. Щодо цього поки без публічних деталей, але кожен міг побачити цими тижнями, що українська далекобійність має результати. Щойно була доповідь. Ми провели два ракетні удари, знищені два російських Су-34, і також уражена пускова установка «іскандера». Я дякую вам, хлопці, за результат!

Ще один аспект нашої антибалістичної роботи – це пакети перехоплювачів, передусім для «петріотів», які партнери можуть нам надати. Треба, щоб вони захищали життя. Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення. Я хочу подякувати всім, хто справді нам допомагає! Будь ласка, прошу, бережіть себе.

Слава Україні!