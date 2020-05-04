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Андрій Єрмак ініціював створення регіонального кадрового резерву з числа талановитої молоді для центральних органів влади

5 травня 2020 року - 21:21

Андрій Єрмак ініціював створення регіонального кадрового резерву з числа талановитої молоді для центральних органів влади

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів традиційну селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій. У ній також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави та народні депутати. Учасники обговорили створення регіонального кадрового резерву для центральних органів влади.

Андрій Єрмак запропонував керівникам областей запровадити посади заступників щодо роботи з талановитою молоддю. Саме вони можуть зайнятися формуванням списку амбіційних молодих і професійних людей з областей для роботи на державу.

«Сьогодні є декілька позицій навіть в уряді, які досі лишаються вакантними. Знайти професійну людину з високими моральними цінностями, яка готова присвятити себе роботі на державу, не так просто», – зазначив керівник Офісу Президента.

За його словами, в країні склалася така кадрова політика, при якій молоді зі столиці легше почати будувати кар’єру у центральних органах влади. Натомість багато молодих талантів залишається на периферії. А тому вкрай необхідно залучати їх до державотворчих процесів.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що пошук кадрового резерву почався два місяці тому. Після цього керівництво областей надало список з майже 300 потенційних кандидатів. Але серед них лише декілька десятків осіб відповідали вимогам.

«Ми останні два місяці справді зосереджувалися на роботі з протидії коронавірусній хворобі. Зараз ми маємо ще раз активізуватися й додати нові списки», – заявив він.

Андрій Єрмак підтримав ідею активізувати пошук кадрів у регіонах і наголосив на неперервності цього процесу.

«Ви на місці краще бачите людей, які заслуговують на те, щоб підніматися по кар’єрній службі», – підкреслив він.

Також на нараді Андрій Єрмак попросив у керівництва областей надати імена українських медиків, які загинули під час боротьби з епідемією COVID-19. За словами керівника Офісу Президента, держава вшанує пам’ять цих людей.

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