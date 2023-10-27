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Андрій Єрмак на полях третьої зустрічі радників на Мальті розпочав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії

28 жовтня 2023 року - 13:47

Андрій Єрмак на полях третьої зустрічі радників на Мальті розпочав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак на полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті розпочав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії відповідно до Спільної декларації про підтримку України.

До української переговорної групи, яку очолив Андрій Єрмак, також увійшли: заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький і радники керівника Офісу Глави держави Олександр Бевз і Дарія Зарівна.

Нідерланди стали шостою державою після США, Великої Британії, Канади, Японії, Франції та першою з країн, що не входять до G7, із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

«Символічно, що ми почали безпекові консультації з Нідерландами саме під час третьої зустрічі радників із нацбезпеки щодо реалізації Української формули миру, адже одним з елементів Формули є недопущення ескалації війни та повторення агресії. Нідерланди – надійний партнер України в наближенні нашої спільної перемоги», – наголосив Андрій Єрмак.

Двосторонні консультації з Нідерландами стосувалися співпраці у військовій сфері, питання економічної відбудови України, спільних зусиль щодо притягнення російського агресора до відповідальності, а також санкційного тиску та використання конфіскованих активів.

Сторони узгодили план подальших дій на найближчу перспективу щодо підготовки до укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

Під час спілкування з радником Прем’єр-міністра Нідерландів із питань зовнішньої політики та оборони Джеффрі ван Льовеном керівник Офісу Президента висловив подяку за нещодавній візит голови нідерландського уряду Марка Рютте в Одесу.

Співрозмовники торкнулися питання створення виробництва продукції оборонного призначення в Україні. Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій підтримці з боку Нідерландів на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО.

Сторони також наголосили на важливості продовження санкційного тиску на Росію та спільної протидії російській дезінформації та пропаганді.

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