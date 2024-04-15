Андрій Єрмак обговорив із делегацією Lockheed Martin оборонні потреби України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією американської оборонної компанії Lockheed Martin на чолі з її віцепрезидентом Реймондом Піселлі.

Андрій Єрмак подякував представникам однієї з провідних оборонних компаній світу за підтримку нашої країни в цей вирішальний для її незалежності момент.

Керівник Офісу Глави держави розповів про наслідки нещодавніх обстрілів з боку Росії критичної інфраструктури України, зокрема про складну ситуацію в Харкові та області. Саме тому наша країна сьогодні вкрай потребує посилення ППО.

«Попри все це місто Харків живе, люди тримаються навіть у таких складних умовах», – зазначив він.

Андрій Єрмак наголосив: Україна сподівається на те, що Палата представників Конгресу США якнайшвидше ухвалить важливе рішення щодо виділення пакета підтримки. Він акцентував, що український народ продовжує боротьбу з російськими загарбниками за свою свободу та спільні для всього демократичного світу цінності.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили питанню майбутньої експлуатації винищувачів F-16, виробником яких є Lockheed Martin, та всіх необхідних для цього підготовчих кроків.

Керівник Офісу Президента зауважив, що одним із пріоритетів для нашої держави зараз також є збільшення виробництва власної оборонної продукції. І в цьому процесі Україна дуже розраховує на кооперацію з американськими компаніями.