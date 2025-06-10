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Андрій Єрмак обговорив із Державним секретарем Ватикану повернення українських дітей, яких викрала Росія

10 червня 2025 року - 15:56

Андрій Єрмак обговорив із Державним секретарем Ватикану повернення українських дітей, яких викрала Росія

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

Андрій Єрмак поінформував про сьогоднішні російські обстріли Києва та Одеси, унаслідок яких є загиблі та поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура. Росія використала в атаці сотні «шахедів», а також крилаті та балістичні ракети. Керівник Офісу Президента наголосив, що ці удари вкотре свідчать про те, що Росія не хоче встановлювати мир і робить усе для того, щоб війна тривала якомога довше.

Очільник Офісу Глави держави подякував Папі Римському Леву XIV за молитви заради України та зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру.

Окрема та детальна увага під час розмови – поверненню українських дітей, яких незаконно депортувала й перемістила Росія. Андрій Єрмак і Пʼєтро Паролін домовилися продовжити тісну співпрацю в цьому гуманітарному напрямі, який є одним із найбільших пріоритетів України.

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