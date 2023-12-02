Андрій Єрмак обговорив із Джейком Салліваном підготовку до українсько-американської конференції щодо виробництва озброєння

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував Джейка Саллівана про ситуацію на полі бою та актуальні потреби Сил оборони України. Зокрема він розповів про нещодавню поїздку разом із Президентом Володимиром Зеленським до фронтових регіонів: на Херсонщину, Запоріжжя, Миколаївщину та Харківщину, а також про відвідання передових позицій українських захисників, які дають відсіч російському агресору. За його словами, під час зустрічі з Главою держави воїни передали конкретні запити щодо озброєння та боєприпасів, необхідних для захисту українських земель від окупантів.

Співрозмовники також обговорили підготовку до першої українсько-американської конференції з питань виробництва озброєння, яка відбудеться 6–7 грудня у Вашингтоні на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена.

Керівник Офісу Глави держави також розповів про перебіг реалізації Української формули миру, зокрема, про десяту зустріч на рівні послів, яка відбулася в пʼятницю в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Андрій Єрмак висловив подяку Джозефу Байдену, його команді, обом палатам Конгресу США та всьому народу Америки за лідерство й непохитну підтримку України в боротьбі за свободу, незалежність та проти російського терору.