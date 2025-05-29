Андрій Єрмак обговорив із Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем посилення санкцій проти Росії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які перебувають в Україні з візитом.

На зустрічі також були присутні: тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, заступники керівника Офісу Президента Павло Паліса та Ігор Брусило, радник – уповноважений Глави держави з питань санкційної політики Владислав Власюк, радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна та радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна розраховує на продовження підтримки з боку Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, обох палат і партій Конгресу та всього американського народу.

«Ми дуже вдячні за те, що ви зробили й продовжуєте робити. Українці завжди пам’ятатимуть вашу величезну допомогу та підтримку. Попри всі обставини Україна живе й ми продовжуємо боротися з ворогом. Такі візити, як ваш, важливі, тому що ви на власні очі можете це побачити», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента окремо подякував сенаторам за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Важливо, що документ передбачає запровадження сильніших обмежень не лише проти Росії, а й проти будь-якої країни, що фінансує військову машину держави-агресорки.

Андрій Єрмак розповів про дипломатичні зусилля України для досягнення справедливого та сталого миру. Він наголосив, що українська сторона вже понад два тижні чекає від РФ проєкту так званого «меморандуму», який має відображати позицію щодо припинення вогню. Володимир Путін особисто обіцяв Президенту Трампу надіслати його відразу після їхньої телефонної розмови. Водночас Україна вже передала документ із переліком своїх пропозицій.

Павло Паліса поінформував про оперативну ситуацію на полі бою та можливі наступальні дії ворога.

Дарія Зарівна розповіла про зусилля для повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та перемістила Росія. Сенатори особисто змогли поспілкуватися з дітьми, поверненими з російської депортації, почути їхні історії життя.

Владислав Власюк наголосив на важливості посилення санкцій проти енергетичного сектору РФ та обмеження граничної ціни на російську нафту.

Ігор Брусило закликав США запровадити санкції щодо компаній, які видобувають корисні копалини на тимчасово окупованих територіях України.

Ліндсі Грем і Річард Блюменталь наголосили на підтримці України та відзначили важливість посилення санкцій проти держави-агресорки.

«Ваша країна є натхненням для всього світу. Ви своїм прикладом нагадуєте нам усім, що потрібно для збереження свободи», – зауважив Ліндсі Грем.

«Сполучені Штати Америки будуть із вами, і ви повинні бути сильними. Ваша боротьба – це наша боротьба не лише тому, що ми віримо у свободу та незалежність, а й тому, що на кону стоїть наша національна безпека. Тож ми й далі докладатимемо зусиль усюди, де це буде потрібно», – зазначив Річард Блюменталь.