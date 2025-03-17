Андрій Єрмак обговорив із представниками громадянського суспільства процес перемовин щодо досягнення миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками громадських організацій, присвячену переговорному процесу щодо досягнення справедливого й тривалого миру для України.

Андрій Єрмак розповів представникам громадянського суспільства про конструктивну зустріч української та американської делегацій у Джидді.

«Це була чудова робоча зустріч у партнерській атмосфері, на якій обговорювалися предметні речі», – зазначив він.

Зокрема, Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню та запропонувала як один із перших кроків до миру обмін військовополонених, звільнення цивільних та повернення дітей. Саме це могло б стати демонстрацією справжньої готовності росіян до переговорів.

За словами очільника Офісу Глави держави, у зв’язку з цим сьогодні важливі фахові експертні напрацювання, зокрема щодо моніторингу режиму тиші.

Він також наголосив на «червоних лініях». За його словами, українська сторона не обговорює нейтральний статус і зменшення чисельності Збройних Сил. Україна ніколи не визнає жодні тимчасово окуповані території російськими. Крім того, надзвичайно важливим є питання гарантій безпеки, які мають бути чіткими й дієвими.

Андрій Єрмак та учасники зустрічі також обговорили подальше реформування Збройних Сил України.

На зустрічі були присутні: виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко, директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук, голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ганна Гопко, керівниця проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Victory Drones Марія Берлінська, президентка благодійного фонду Dignitas Люба Шипович, старший аналітик фонду «Повернись живим», головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков, полковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни Олег Гончарук, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

У спілкуванні також узяли участь заступники керівника Офісу Президента Павло Паліса та Ігор Брусило, уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Кобилинська (Решетилова), керівниця Офісу підтримки змін Міністерства оборони Юлія Марушевська, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр і державний секретар МЗС України Олександр Карасевич.