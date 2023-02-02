Андрій Єрмак обговорив із представниками Єврокомісії посилення санкційної політики щодо російського агресора

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із керівником Офісу Президента Європейської комісії Бйорном Зайбертом і дипломатичним радником Президента Європейської комісії Фернандо Андресеном Гімарайншем.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості посилення санкцій щодо російських пропагандистів, які активно підтримують агресію проти України. Зокрема, ці особи відвідують країни цивілізованого світу й володіють нерухомістю на території Євросоюзу та США.

За словами Андрія Єрмака, пропагандисти, які підтримали вбивства людей, мають бути позбавлені змоги безперешкодно виїздити до ЄС та США.

Андрій Єрмак закликав представників Європейської комісії до подальшого посилення санкційного тиску на Росію. Він наголосив, що Україна чекає на рішення про запровадження чергового потужного пакету санкцій до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії.

Керівник Офісу Президента запропонував проводити щотижневі брифінги для представників країн-партнерів, на яких обговорюватимуться питання посилення санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, котрі й далі підтримують агресію Росії проти України. За його словами, під час цих брифінгів можна буде розглянути пропозиції, бачення української сторони та напрями подальших кроків для посилення санкційної політики.

Зі свого боку представники Європейської комісії поінформували керівника Офісу Президента про подальші кроки щодо санкційної політики стосовно РФ та висловили готовність ознайомитися з пропозиціями української сторони в цьому питанні.