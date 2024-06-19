Андрій Єрмак обговорив із радником Прем’єр-міністра Канади реалізацію Формули миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з національним радником з питань безпеки та розвідки Прем’єр-міністра Канади Наталі Друен.

Андрій Єрмак подякував Прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за участь у Глобальному саміті миру та особисто Наталі Друен за модерацію панелі, присвяченої звільненню полонених і поверненню депортованих українців.

Під час розмови обговорили підсумки Глобального саміту миру. Керівник Офісу Президента відзначив важливість підтримки з боку Канади Спільного комюніке про основи миру, яке ухвалили на Саміті, та висловив переконання, що до нього приєднається більше країн світу та міжнародних організацій.

Сторони обговорили подальші кроки у співпраці між Україною та Канадою, а також організацію низки тематичних конференцій, присвячених реалізації пунктів Формули миру.