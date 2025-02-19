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Андрій Єрмак обговорив із радником Прем’єр-міністра Великої Британії підтримку України

20 лютого 2025 року - 14:24

Андрій Єрмак обговорив із радником Прем’єр-міністра Великої Британії підтримку України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Обговорили ситуацію на полі бою та потреби наших воїнів. Також ішлося про координацію зусиль для досягнення стійкого та справедливого миру. Андрій Єрмак наголосив, що Україна вірить в об’єднану й сильну Європу, яка має допомогти в досягненні цієї мети.

Крім того, співрозмовники приділили увагу розвитку двосторонніх відносин. Зокрема, обговорили реалізацію сторічної угоди між Україною та Великою Британією.

Очільник Офісу Глави держави окремо розповів про результати його вчорашньої зустрічі в Києві зі спеціальним представником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

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