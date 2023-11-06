Андрій Єрмак обговорив з американським бізнесменом Олександром Соросом відновлення інфраструктури та інвестиції в українську економіку

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з американським бізнесменом і філантропом, головою фонду «Відкрите суспільство» Олександром Соросом.

У зустрічі також взяли участь: заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, радниця керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна, віцепрезидент із питань адвокації та комунікацій Фонду «Відкрите суспільство» Лаура Зільбер, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко.

Сторони обговорили можливості для розвитку української економіки. У цьому контексті вони відзначили важливість реконструкції та відновлення інфраструктури, а також реалізації інвестиційних проєктів.

Було наголошено на важливості арешту російських активів та їх подальшої передачі на відбудову України, посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, Андрій Єрмак акцентував на необхідності продовження роботи з перекриття шляхів обходу країною-аргесоркою наявних обмежень і запровадження санкцій проти російських компаній військово-промислового комплексу, які займаються виробництвом ракет і безпілотників, що потім атакують українські цивільні та інфраструктурні об’єкти.

Окрему увагу було приділено ситуації на фронті. Керівник Офісу Президента окреслив нагальні потреби сил оборони України. У контексті підтримки українських захисників співрозмовники обмінялися думками щодо розвитку ветеранського руху в нашій країні та підтримки ветеранських організацій.

«Ми раді бажанню американських підприємців – друзів України допомогти нашій країні перемогти в агресивній війні, розв'язаній Росією. Ми цінуємо їхній внесок у цю перемогу», – наголосив Андрій Єрмак.

Дарія Зарівна ознайомила учасників із планом Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA щодо повернення українських дітей, викрадених Росією на окупованих територіях нашої держави. Вона наголосила, що цей стратегічний план відповідає пункту Української формули миру щодо звільнення всіх полонених і депортованих. Радниця керівника Офісу Глави держави також розповіла про злочини, які скоює Росія проти українських дітей на окупованих територіях.

Андрій Єрмак також провів окрему двосторонню зустріч з Олександром Соросом.