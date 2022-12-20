Андрій Єрмак обговорив з генералами зі США та Норвегії шляхи реалізації української формули миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у вівторок увечері провів зустріч з екс-командувачем армії США в Африці генералом Девідом Родрігесом, колишнім командувачем Збройних сил Норвегії генералом Северре Дизеном та регіональним директором The Centre for Humanitarian Dialogue (HD) Девідом Горманом.

У зустрічі також узяв участь голова Фонду державного майна України Рустем Умєров.

Андрій Єрмак розповів співрозмовникам про українську формулу миру, яку Президент Володимир Зеленський презентував під час онлайн-виступу на саміті G20 в Індонезії.

За словами керівника Офісу Глави держави, цей документ було розроблено на основі норм міжнародного права та Статуту ООН. Він складається з 10 пунктів, виконання яких наблизить закінчення розв’язаної Росією війни.

«Важливо, щоб більшість країн світу підтримала цей мирний план. І важливо знайти, як зацікавити інші країни у його реалізації на українських умовах. А наші умови дуже прості: ми хочемо повернути всі наші території, залишатися незалежними й бути достатньо сильними, щоб не давати агресору можливості для повторного нападу», – зазначив Андрій Єрмак.

Він розповів, що вже відбулися попередні перемовини з найбільшими партнерами України, які позитивно оцінили формулу миру. Також у планах – заручитися підтримкою держав «Великої сімки» та провести саміт заради миру за участю інших країн світу на майданчику ООН.

Андрій Єрмак наголосив: важливо, щоб українська формула миру була підтримана відповідною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.

«Необхідно, щоб світ підтримав цей мирний план – підтвердив, що це не лише українські вимоги, а реалістичний план, що відповідає Статуту ООН», – зазначив керівника Офісу Президента.

За його словами, на саміті заради миру кожна країна зможе обрати для себе пункти української формули, у реалізації яких вона зможе проявити своє лідерство.

Зокрема, у сфері безпеки формула миру передбачає укладення Київського безпекового договору (Kyiv Security Сompact), який має стати основою нової архітектури безпеки у Європі та світі.

Андрій Єрмак також повідомив, що в межах української формули миру передбачено створення за підтримки партнерів України міжнародної гуманітарної організації з офісом у Києві, оскільки Міжнародний комітет Червоного Хреста з початку повномасштабного вторгнення Росії не продемонстрував ефективності в жодному з питань, що перебувають у його компетенції.

«Жоден представник МКЧХ не прибув і не перевірив умов утримання в російському полоні українських захисників «Азовсталі». Натомість представники цієї організації відвідували поранених російських військових у госпіталі в Москві. МКЧХ п’ять місяців чекав, поки російський Президент дасть дозвіл на доступ організації до наших полонених в Оленівці, які перебувають там майже в умовах концентраційного табору. Як таке можливо?» – заявив керівник Офісу Глави держави.

Тому, як зазначив Андрій Єрмак, необхідно створити нову організацію, до якої увійдуть мужні люди, готові відвідувати місця утримання полонених та контролювати умови, у яких вони перебувають.

На його переконання, важливо, щоб якнайбільше країн зрозуміли, що війна Росії проти України все змінила, і світ уже не буде таким, як раніше. Тому потрібно напрацьовувати нову гуманітарну, енергетичну та безпекову політику.

«Я був би щасливий почати співпрацю з вами з огляду на вашу експертизу, ваш досвід та зв’язки у країнах Африки, Азії та Південної Америки, щоб допомогти зупинити цю війну та вибудувати нову потужну систему безпеки у світі на основі гарантій безпеки для України», – зазначив Андрій Єрмак, звертаючись до співрозмовників.