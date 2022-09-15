Андрій Єрмак обговорив з головами іноземних диппредставництв підтримку України на шляху до членства в ОЕСР та створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з головами іноземних дипломатичних представництв, яка була присвячена питанням вступу нашої держави до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

На зустрічі були присутні керівники посольств США, Франції, Канади, Італії, Словаччини, Естонії, Литви, Латвії, Швеції, Німеччини, Великої Британії та Представництва ЄС в Україні. У ній також взяли участь заступники керівника Офісу Президента Андрій Смирнов і Роман Машовець.

На початку Андрій Єрмак відзначив позитивні новини, які останнім часом надходять з фронту від Збройних Сил України, і подякував країнам-партнерам за надану нашій державі та героїчному народу допомогу в боротьбі з кривавим агресором.

Водночас він наголосив, що навіть під час такої страшної повномасштабної війни Україна рухається шляхом реформ, і на це принципово налаштований Президент Володимир Зеленський.

Зокрема, керівник Офісу Глави держави нагадав, що Україна прагне вступити до Організації економічного співробітництва та розвитку і приєднатися до робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях. Заявка нашої держави на набуття членства в ОЕСР розглядатиметься на засіданні Ради Організації наприкінці вересня поточного року, а офіційний запит на приєднання до Робочої групи ОЕСР має бути розглянутий під час засідання цього органу 10-14 жовтня.

Андрій Єрмак попросив дипломатів сприяти підтримці їхніми країнами відповідних рішень.

«Завдяки унікальному досвіду щодо підтримки процесу повоєнного відновлення ОЕСР має виступати одним із ключових міжнародних гравців під час відбудови України. Але нам важливо не просто відновити українську економіку після війни. Ми прагнемо побудувати надзвичайно успішну демократичну країну», – зазначив він.

За словами керівника Офісу Президента, для України також дуже важливими є участь і членство в Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом, адже наша держава наполегливо працює над тим, щоб процеси в її публічному та приватному секторах були максимально прозорими та підзвітними.

«Післявоєнна Україна має стати надзвичайно привабливою для інвестицій. Для цього кожен інвестор має бути впевненим, що його законні права та інтереси будуть захищені. Тому ми працюємо над посиленням антикорупційних інституцій, над реформою системи правосуддя, зміцненням усіх правоохоронних органів», – сказав Андрій Єрмак.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк зі свого боку висловила підтримку прагнення України до членства в ОЕСР та її Робочій групі щодо боротьби з хабарництвом.

«Я вважаю, що це дуже позитивний сигнал щодо зобов'язань України стосовно боротьби з корупцією та продовження реформ. Це буде важливий сигнал для міжнародних інвесторів, зокрема американської бізнес-спільноти», – зазначила вона.

Керівник Офісу Президента також поінформував голів іноземних дипломатичних представництв про ініціативу України щодо заснування спеціального міжнародного трибуналу, мандат якого поширюватиметься виключно на доведення вини за злочин агресії.

«Ми закликаємо ваші країни підтримати цю ідею, оскільки злочин агресії не має залишитися непокараним. Злочин агресії, за який світові не вистачило сміливості покарати Росію у 2008 році, коли вона прийшла до Грузії. Злочин агресії, який світ оминув своєю увагою, коли Росія прийшла в Крим і на схід України», – наголосив він.

Андрій Єрмак нагадав, що вчора у звільненому від російських окупантів Ізюмі було знайдено чергове масове поховання безневинно закатованих і вбитих людей.

«Всі ці воєнні злочини мають бути розслідувані, і кожен винний має бути покараний. Крім того, це є ще одним аргументом для визнання Росії державою – спонсором тероризму», – зазначив очільник Офісу Глави держави.

За словами заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, у злочині агресії винні конкретні особи, його юридичне доведення максимально просте й не потребує складних експертиз і численних допитів.

Андрій Смирнов повідомив, що українська сторона фіналізує проект міжнародного договору щодо створення цього трибуналу, щоб розпочати переговори щодо його підписання.

Відповідаючи на запитання Посла Естонії в Україні Каймо Кууска, він зауважив, що Україна виступає за створення трибуналу на основі відкритого міжнародного договору, до якого долучатимуться різні цивілізовані країни.

«Для України ключове, щоб цей трибунал із самого початку був максимально авторитетним. А для цього потрібна підтримка ваших країн», – сказав Андрій Смирнов.

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза-Кронін наголосила на важливості притягнення до відповідальності за жахливі злочини під час війни Росії проти України.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що його країна підтримуватиме Україну в розслідуванні воєнних злочинів, направляючи відповідних фахівців найближчим часом.

Андрій Єрмак відзначив важливість такої допомоги для того, щоб усі відповідні дії відбувалися швидко, оскільки зі звільненням окупованих територій відкриваються нові й нові злочини.

«Ми вважаємо, що якщо зараз ми всі разом продовжуватимемо працювати, то наблизимо нашу спільну перемогу. Україна показує, що це можливо. І ще раз дякую вашим народам, країнам, урядам і лідерам за допомогу та підтримку», – резюмував він.