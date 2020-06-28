Андрій Єрмак обговорив з віце-президентом Світового банку українські реформи

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде.

Сторони обговорили надання Україні 350 мільйонів доларів США в межах «Першої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення» (ППР). Цей кредит буде спрямований на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення, та має допомогти Україні пом’якшити наслідки пандемії COVID-19.

Андрій Єрмак та Анна Б'єрде обговорили прогрес земельної реформи в Україні, а також реформу корпоративного управління.

Окремо співрозмовники зупинилися на заходах, необхідних для забезпечення макроекономічної стабільності.