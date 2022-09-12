Андрій Єрмак ознайомив радників глав держав та урядів країн Східної Європи та Балтії з напрацьованими рекомендаціями щодо гарантій безпеки для України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч формату «Київська ініціатива» за участю зовнішньополітичних радників глав держав та урядів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Угорщини.

Андрій Єрмак відзначив важливість продовження та розвитку діалогу в новому форматі, що був започаткований у Києві 22 серпня.

Він поінформував учасників зустрічі про пакет рекомендацій щодо безпекових гарантій для України, який підготувала Міжнародна робоча група під керівництвом Андрія Єрмака і колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Керівник Офісу Президента наголосив, що за підсумками війни, яку розв’язала Росія проти України, наша держава має повністю відновити свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, мають бути забезпечені повоєнне відновлення та відбудова нашої країни, прискорений вступ до європейських і євроатлантичних структур.

«Щоб успішно реалізувати ці завдання, після війни Україна має стати гарантовано безпечною. Це означає, що ми маємо отримати надійні міжнародні гарантії безпеки на час, поки Україна не стане повноправним членом ЄС і НАТО», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави переконаний, що вже зараз важливо сформулювати бачення майбутніх безпекових гарантій для України, і доповідь, яку підготували міжнародні експерти, дає відповіді на ці питання.

Андрій Єрмак наголосив, що гарантії безпеки для України мають окреслювати низку зобов’язань, узятих групою гарантів. Вони мають бути обов’язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об’єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство під назвою «Київський безпековий договір».

Керівник Офісу Президента зазначив, що пакет рекомендацій щодо безпекових гарантій буде використовуватися як основа для подальших переговорів з міжнародними партнерами щодо отримання Україною дієвих та юридично зобов’язувальних гарантій безпеки. Андрій Єрмак переконаний, що це в інтересах не лише України, а й усього Європейського континенту, передусім Центральної та Східної Європи.

Він попросив присутніх радників глав держав та урядів країн Східної Європи та Балтії довести зміст доповіді групи Єрмака-Расмуссена до своїх лідерів.

Учасники зустрічі висловили зацікавленість в ознайомленні з підготовленими рекомендаціями, предметному їх вивченні та подальшому обговоренні для вироблення позицій щодо питання безпекових гарантій для України.