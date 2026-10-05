Президент зустрівся з воїнами територіальної оборони та відзначив їх державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Сил територіальної оборони та відзначив їх державними нагородами.

Він подякував воїнам за службу, захист суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та привітав із Днем територіальної оборони, який відзначають в Україні щороку в першу неділю жовтня.

«Вдячний кожному й кожній із вас, що ви в строю, у бою. Особливо вдячний за захист нашої держави в перші дні повномасштабного вторгнення. Найголовніше – це перемога. І я бажаю вам цього найголовнішого, бажаю вам перемоги. А ми всі будемо вас підтримувати щодня», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що дуже важливою є пам’ять про кожного й кожну, хто віддав своє життя за Україну. Ці люди назавжди залишаться в історії нашої держави. Присутні вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць хвилиною мовчання.

Глава держави відзначив воїнів ТрО орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ й ІІІ ступенів та орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня. Серед нагороджених – військовослужбовці, які брали участь у захисті України на Бахмутському, Покровському, Краматорському напрямках, у Запорізькій області, на Сумщині, учасники Курської операції. Вони відбивали ворожі штурми, знищували окупантів і рятували життя побратимам.