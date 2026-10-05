Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст – звернення Президента
Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст – звернення Президента

5 жовтня 2026 року - 21:03

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олена Зеленська взяла участь у форумі культурної дипломатії

6 жовтня 2026 року - 15:10

Президент зустрівся з воїнами територіальної оборони та відзначив їх державними нагородами

5 жовтня 2026 року - 21:35

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Нідерландів, як дати більше захисту життя від російських реактивних «шахедів»

5 жовтня 2026 року - 21:07

Уже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст – звернення Президента

5 жовтня 2026 року - 21:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент відзначив державними нагородами воїнів територіальної оборони
Президент відзначив державними нагородами воїнів територіальної оборони

5 жовтня 2026 року - 21:30

Перейти до всіх галерей

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Нідерландів, як дати більше захисту життя від російських реактивних «шахедів»

5 жовтня 2026 року - 21:07

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Нідерландів, як дати більше захисту життя від російських реактивних «шахедів»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Лідери обговорили, як дати більше захисту життя від російської ескалації реактивними «шахедами». Глава держави наголосив, що значний відсоток збиття цих дронів забезпечують саме літаки F-16, які Нідерланди передали Україні. Є можливості підтримати їхню роботу відповідними засобами.

Володимир Зеленський і Роб Єттен обговорили також інші ідеї для захисту критичної інфраструктури й посилення протиповітряної оборони. Президент подякував Прем’єр-міністру та Нідерландам за послідовно сильну підтримку України. 

Глава держави поінформував Роба Єттена про контакти з американською командою та потенційні зустрічі в тристоронньому форматі на технічному рівні між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією.

«Реалістичні пропозиції, які можуть наблизити мир, важливі. Але необхідно, щоб Росія серйозно ставилася до перемовин і не намагалася знаходити нові й нові приводи затягувати війну далі», – наголосив Володимир Зеленський.

Версія для друку