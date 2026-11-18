У Берліні Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Коаліції охочих, яке зібрало понад 40 учасників офлайн та онлайн. Це вже 17-те засідання Коаліції з моменту першої зустрічі в лютому 2025 року.

«Ми постаралися зробити цю зустріч максимально конкретною. Зараз треба абсолютно всім зосередитись, забезпечити нашій державі й нашій дипломатії всю необхідну підтримку. Я хочу подякувати Фрідріху за підтримку, за організацію цього засідання. Саме такий сигнал: більше підтримки для України, і особливо зараз, перед зимою, – це те, що може схилити Росію бути більш конструктивною в будь-яких перемовинах», – сказав Глава держави після завершення зустрічі.

Володимир Зеленський окреслив головні питання, які обговорювали учасники Коаліції охочих.

Перше – протиповітряна оборона. Президент зауважив, що починаючи із середини літа цього року Росія постійно нарощує атаки, зокрема балістикою та реактивними «шахедами», і відмовляється від усіх пропозицій щодо деескалації. Тому найбільшим пріоритетом є захист українських міст і сіл, енергетики, мостів та логістики.

«Кожного дня – удари Росії по Україні, тільки за сьогодні – десятки поранених. І, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. У Києві російський “шахед” пошкодив Володимирський собор – одну з найбільш важливих церков не тільки України, усієї нашої частини Європи… Пошкоджені також будівлі посольств Австрії та Нідерландів», – зазначив Глава держави.

Україна також продовжує працювати над тим, щоб мати більше винищувачів F-16, які, зокрема, збивають реактивні «шахеди».

Ще одне важливе питання – достатня наявність у Європи власних складових захисту. Насамперед це своя антибалістика – із цією метою ініційована програма FREYJA, – супутниковий зв’язок.

«Дякую партнерам, які працюють разом із нами по кожному із цих дуже важливих напрямів. Усі відзначають, що українські позиції на фронті зараз сильні. Щодо ППО та бойової авіації треба серйозно всім нам попрацювати. Кожна наша спільна програма, кожен спільний проєкт – це те, що додає сил не тільки одній Україні, але всім у Європі», – переконаний Президент.

На зустрічі Коаліції охочих приділили окрему увагу дипломатії. Були присутні представники Президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер. Володимир Зеленський назвав важливим рішення про те, що європейці будуть у форматах перемовин із росіянами.

«Саме Україна найбільш активно просувала цей підхід – що Європа має бути в усіх перемовинах. Зараз це досягнуто. Європу будуть представляти п’ять країн плюс Європейський Союз і НАТО, і Америка повністю розуміє, чому потрібна сильна та скоординована участь Європи в перемовинах», – наголосив Глава держави.

Крім того, на зустрічі Коаліції охочих обговорили гарантії безпеки для України. Президент зазначив, що найкращою гарантією для нашої країни було б членство в НАТО, бо саме Північноатлантичний альянс і ЄС були й будуть основами європейської архітектури безпеки. А з українською силою, досвідом, технологіями НАТО і Євросоюз будуть значно надійнішими захисниками європейського способу життя та безпеки.

«Подальша робота над гарантіями безпеки має базуватися на таких речах, як повна інтеграція України у Євросоюз – і треба прискорити цю інтеграцію, ми представляємо партнерам формати рішень щодо цього – і гарантії безпеки Україні на основі того, чим є НАТО», – наголосив Глава держави.

Фрідріх Мерц зазначив, що учасники Коаліції охочих прагнуть справедливого й тривалого миру для України, а успішними мирні переговори можуть бути лише за участю України та Європи.

«США знають, що без нас не буде миру. Ми знаємо: зі Сполученими Штатами на нашому боці шанси на мир зростають. Сполучені Штати надають руху новим переговорам із Росією, і це ми вітаємо. Ми хочемо сказати своє слово в цих переговорах, ми хочемо зробити це в команді з Києвом і Вашингтоном», – наголосив Фрідріх Мерц.

Канцлер Німеччини додав, що наступного року Україна матиме сильну підтримку. За його словами, пропозиція Єврокомісії, що передбачає додаткові 45 мільярдів євро для України на 2027 рік, здобула широку підтримку.

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Україна має брати участь у переговорах лише із сильними позиціями й партнери повинні надати нашій країні військову допомогу. Він також відзначив важливість розвитку антибалістичної програми FREYJA.

«Всі члени Коаліції, які сьогодні присутні тут, мають робити все для того, щоб Україна отримала те, що їй потрібно, щоб боротися проти Росії. Те, що ми обіцяємо, ми повинні постачати: додаткові перехоплювачі, всі засоби для України, для захисту цивільних», – зазначив він.

Емманюель Макрон зауважив, що Україна має отримати гарантії безпеки, серед яких сильна та добре оснащена армія й підтримка європейських збройних сил.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем наголосив, що Коаліція охочих підтримує Україну, а присутність представників Президента США на засіданні дає змогу проводити серйозні переговори.

«Ми маємо узгоджену позицію для перемовин. Це не може бути прерогативою агресора, який висуває нереалістичні вимоги щодо безпеки. Я думаю, що тут ми всі погодились. Але ми готові починати серйозні дискусії на тему європейського миру, європейської безпеки пліч-о-пліч, разом», – зазначив він.

Енді Бернем акцентував, що партнери продовжать підтримувати Україну, зокрема під час зими.

Джаред Кушнер зазначив, що з насичених переговорів із європейськими лідерами можна зробити висновок, що Європа справді стоїть єдиним фронтом у своїй підтримці України. Цю інформацію отримають Президент Трамп і російські представники на переговорах.

«Ми дійсно бачимо бажання досягти миру, і ми бачимо, що робиться все можливе для цього. І ми повинні дати цьому шанс, бо війна триває вже занадто довго. Я думаю, що ми зробили важливі кроки у правильному напрямі, коли всі працюють на досягнення однієї мети», – сказав він.

Джаред Кушнер наголосив, що для нього та Стівена Віткоффа успіхом цих переговорів буде суверенна безпечна Україна, яка житиме в достатку. За його словами, зараз триває робота над підґрунтям можливих гарантій безпеки і також над планом добробуту й відновлення України після війни.

У засіданні Коаліції охочих також узяли участь: Президент Литви Гітанас Наусєда, Президентка Молдови Мая Санду, Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, Прем'єр-міністр Північної Македонії Християн Міцкоський, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Крім того, були представники Австралії, Австрії, Болгарії, Ісландії, Іспанії, Канади, Кіпру, Нової Зеландії, Португалії, Словаччини, Туреччини, Угорщини та Японії.