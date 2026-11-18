У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, радником Федерального канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером, дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном, радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо, радником Прем’єр-міністра Польщі з питань національної безпеки Робертом Купецьким, керівником кабінету Президентки Єврокомісії Бйорном Зайбертом, керівником апарату Генерального секретаря НАТО Джеффрі ван Леувеном і радницею Президента Європейської ради із зовнішньої політики Анною-Марією Бурою.

Глава держави наголосив: важливо, що співпраця Європи, України й Америки на переговорному треку стає тіснішою.

«Із самого початку Україна виступала за такий підхід – максимальну координацію між нами в усьому, що стосується європейської та української безпеки й майбутнього», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі приділили увагу гарантіям безпеки, які будуть реальним стримуванням для Росії.

Україна розраховує, що Американська сторона допоможе якомога швидше організувати першу багатосторонню зустріч на рівні команд за повної присутності Європи. Обговорили можливі параметри такої зустрічі та порядок денний.

«Потрібно працювати швидко, і зі сторони України тільки такий підхід. Чим активніше рухатиметься розмова, тим більше шансів досягнути реального прогресу», – наголосив Президент.

Глава держави подякував США, Європі та всім партнерам, які допомагають Україні.