Члени Коаліції охочих, а також Україна та Сполучені Штати Америки зібралися сьогодні в Берліні.

Лідери залишаються відданими ідеї подальшої спільної роботи над досягненням всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні. Це має вирішальне значення для безпеки Європи.

Лідери засудили системну ескалацію з боку Росії шляхом цілеспрямованих і невибіркових ракетних та дронових атак на цивільне населення та цивільну інфраструктуру України. Вони висловили співчуття родинам жертв. Лідери вкотре підтвердили свою непохитну солідарність з Україною та її невід’ємне право на самооборону проти російської загарбницької війни.

Лідери відзначили, що Росія платить навіть більшу й непомірну ціну за свою війну. Попри свої величезні втрати Росія зайняла лише невелику частину української території, і вона не спромоглася зайняти жодного стратегічно важливого населеного пункту. Російські ескалаційні атаки на цивільне населення України не можуть компенсувати неспроможність Росії на полі бою.

Вони також засудили нещодавні гібридні атаки Росії в Європі, зокрема факти саботажу, проведення інформаційних спецоперацій та кібератак, що мають на меті підірвати підтримку України. Вони чітко дали зрозуміти, що жодні залякування не змусять їх відмовитися від підтримки України. Навпаки, це лише зміцнить їхню рішучість посилити оборону України, Європи та НАТО.

Члени Коаліції охочих та Україна досягли широкого консенсусу щодо такого:

I. Підтримка України й тиск на Росію

Лідери поновили запевнення у своїх зобов’язаннях щодо довгострокової та всебічної підтримки України, включно з політичною, дипломатичною, військовою, фінансовою та цивільною підтримкою. Росії не вдасться перечекати незмінну підтримку членів Коаліції та стійкість України.

Вони також підтвердили, що посилення протиповітряної оборони України, зокрема, за допомогою засобів, здатних перехоплювати балістичні ракети, для порятунку життів цивільних та захисту критично важливої інфраструктури залишається пріоритетом. Напередодні зими лідери докладуть додаткових зусиль спільно з третіми країнами, щоб забезпечити Україну додатковими засобами протиракетної оборони.

Вони вкотре підтвердили свою відданість повному виконанню зобов’язання, взятого на себе країнами – членами НАТО, щодо надання Україні у 2026 році військового обладнання, допомоги та підготовки на суму 70 мільярдів євро, а у 2027 році – на суму щонайменше в еквівалентному обсязі.

У межах кредитної позики Європейського Союзу (Ukraine Support Loan) до кінця 2027 року буде виділено 90 мільярдів євро на військову та фінансову допомогу, що покриє фінансові потреби України аж до 2027 року. Лідери висловили рішучість задовольнити фінансові потреби України на основі чіткої і детальної інформації в наступному році та надалі завдяки спільним зусиллям ЄС і міжнародних партнерів, зокрема в межах Групи семи, а також співпрацювати з Україною з метою продовження та впровадження узгоджених реформ, зокрема, у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Лідери взяли на себе зобов’язання посилити економічний тиск на військові дії Росії шляхом застосування санкцій, розширення економічних заходів та посилення боротьби з обходом санкцій. Зокрема, вони домовилися вжити подальших заходів для посилення тиску на доходи Росії від нафти й газу, запровадити санкції щодо російських криптовалют і незаконних фінансових потоків, а також порушити функціонування російського військово-промислового комплексу. Вони продовжуватимуть докладати зусиль для протидії російському тіньовому флоту, який дає Росії змогу обходити санкції, а також для забезпечення безпеки на морі шляхом дотримання чинних міжнародних правил і стандартів, встановлених Міжнародною морською організацією.

II. Гарантії безпеки

Лідери ще раз підтвердили нерозривний зв’язок між безпекою України та загальною стабільністю і безпекою у євроатлантичному регіоні, а також ще раз висловили свою підтримку європейським та євроатлантичним прагненням України. Як зазначено в зобов’язаннях, взятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року, вони наголосили, що Україна повинна мати надійні та юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, щойно набуде чинності режим припинення вогню. Ці гарантії матимуть оборонний характер і будуть тісно узгоджені зі США.

Ці гарантії могли б, зокрема, охоплювати довгострокове продовження та поглиблення надання сталої та значної військової, фінансової і технічної підтримки Україні для забезпечення спроможностей її Збройних Сил; участь у запропонованому механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США; створення під керівництвом Європи Багатонаціональних сил – Україна, до складу яких увійдуть підрозділи охочих країн та які отримуватимуть підтримку з боку США, що забезпечуватимуть заходи з підкріплення довіри в повітряному просторі, на морі та на суші, а також працюватимуть над відновленням Збройних Сил України; та юридично обов’язкове зобов’язання, з урахуванням національних процедур, вживати заходів для відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії

Лідери привітали поточні навчання Багатонаціональних сил – Україна Koalicja-2026, які відбуваються переважно в Польщі та демонструють надійність сил, високий рівень підготовленості та їхню готовність до розгортання і ефективного виконання своїх завдань.

III. Мирні переговори

Лідери ще раз підкреслили свою відданість справі досягнення всеохопного, справедливого й сталого миру в Україні, спираючись, зокрема, на поточні дипломатичні зусилля США. Вони підтвердили, що безпека, процвітання та суверенітет України залишаються невід’ємною частиною євроатлантичної безпеки. Вони ще раз заявили про свою непохитну підтримку України в захисті її свободи, суверенітету й територіальної цілісності.

Вони високо оцінили незмінну готовність Президента Зеленського погодитися на негайне припинення вогню та розпочати змістовні переговори. Вони також висловили підтримку прямому діалогу між Україною та Росією за участю США та Європи.

Крім того, лідери дійшли згоди щодо загальних позицій і принципів стосовно участі Європи в мирних переговорах. Основним пріоритетом переговорів залишається припинення бойових дій в Україні. Вони ще раз наголосили, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а суверенне право України обирати власні безпекові домовленості та союзи має поважатися в повному обсязі. Вони нагадали, що російські суверенні активи залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні завдані війною збитки.

Лідери наголосили, що досягнення домовленостей щодо ширших питань європейської безпеки буде неможливим, доки Росія продовжує свою загарбницьку війну проти України, порушуючи базові норми міжнародного права, зокрема Статут ООН, Гельсінський заключний акт та Паризьку хартію. Будь-які переговори, що стосуються ЄС і НАТО, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також союзників по НАТО.

Як перший крок на шляху до припинення бойових дій лідери закликали Росію погодитися на енергетичне перемир’я на весь зимовий період. З огляду на важливість безпечного проходу та свободи судноплавства в Чорному морі для забезпечення глобальної продовольчої безпеки вони наголосили на необхідності також домовитися про припинення вогню, щоб забезпечити експорт продовольства з регіону.