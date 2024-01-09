Андрій Єрмак під час зустрічі зі студентами: Ми разом творимо сучасну історію України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся зі студентами-міжнародниками.

Як зазначив Андрій Єрмак, нашій державі вдається стримувати повномасштабну агресію Росії передусім завдяки вкладу кожного громадянина. І в цьому питанні важливу роль відіграють креативність та новаторство українців.

«Сьогодні ми спільно творимо сучасну історію України. Ми зацікавлені в нових ідеях, думках та поглядах… Найбільш важливе – бажання змін, перебувати в постійному пошуку, пропонувати нові підходи. Важливо нічого не боятися, знаходити ресурс для вдосконалення й саморозвитку. Важливо любити й вірити в те, що ви робите», – сказав він.

Очільник Офісу Глави держави нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Президент України та українські політки просили США надати системи ППО Patriot, і тоді це здавалось нездійсненною мрією, а нині ці системи захищають українців, разом з іншими типами озброєнь – HIMARS, Leopard тощо. На підході – F-16. У лютому 2022 року деякі політики мали скептичний погляд на підписання Президентом заявки на вступ до Європейського Союзу, а зараз уже ЄС відкрив переговорний процес для України щодо членства в організації.

Під час зустрічі студенти мали змогу поставити керівникові Офісу Президента запитання. Так, вони цікавилися цілями України в тих чи інших міжнародних організаціях, зокрема МАГАТЕ.

Андрій Єрмак наголосив, що війна вимагає від України займати проактивну позицію на всіх міжнародних майданчиках та відстоювати власну суб’єктність.

Також студенти запитували про співпрацю України з країнами Глобального Півдня, про прогнози щодо майбутніх виборів у США та створення Спеціального трибуналу для покарання Росії.

«Два роки війни – це наш біль та трагедія. Але дуже важливо розуміти, що нам ніхто не винний. Треба розуміти, що все побудовано на інтересах – деякі країни треба залучати, розказуючи про перспективи майбутнього, як їм буде вигідно, щоб Україна перемогла. Президентові України, його команді вдалося зібрати безпрецедентну кількість країн, які нас підтримують. Свідченням цього є зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав світу в межах імплементації української Формули миру Президента Зеленського, де кількість учасників щоразу збільшується. Так, станом на сьогодні на майбутній подібній зустрічі в Давосі буде представлено понад 80 країн», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак подякував за зацікавленість студентів у залученні їхнього інтелектуального потенціалу до розбудови сучасної України та висловив сподівання на плідну співпрацю в майбутньому.