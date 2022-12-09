Андрій Єрмак привітав міжнародний аналітичний центр GLOBSEC із відкриттям представництва в Києві

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією словацького недержавного аналітичного центру GLOBSEC.

Андрій Єрмак поінформував представників GLOBSEC про важливість Kyiv Security Compact як інструмента для забезпечення дієвих гарантій безпеки для України на період до набуття повноправного членства в НАТО. Окремо було приділено увагу необхідності посилення санкційного тиску на країну-терориста Росію, зокрема в межах напрацювань санкційної групи Єрмака-Макфола.

Словаччина з перших днів російського вторгнення виступає надійним партнером України, зокрема з огляду на обсяги надання військово-технічної допомоги та підтримку євроінтеграційних прагнень нашої держави.

Співрозмовники обговорили можливості практичного залучення експертів GLOBSEC до підготовки аналітичних документів щодо міжнародної підтримки, насамперед стосовно пришвидшення набуття Україною повноправного членства в ЄС і НАТО.

Керівник Офісу Глави держави подякував засновнику та президенту GLOBSEC Роберту Вассу за особистий внесок у підтримку України, а також зусилля з консолідації світової експертної спільноти навколо всебічної підтримки нашої країни.

Зустріч стала логічним продовженням учорашніх переговорів Президента України Володимира Зеленського з делегацією Словацької Республіки на чолі з міністром закордонних та європейських справ Растиславом Качером.