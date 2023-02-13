Андрій Єрмак провів брифінг для голів дипломатичних місій країн ЄС щодо пріоритетів санкційної політики 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів брифінг для голів дипломатичних місій країн Європейського Союзу та Представництва ЄС в Україні, присвячений пріоритетним питанням санкційної політики щодо Росії.

Основну увагу було зосереджено на необхідності подальшого посилення санкційного тиску на країну-агресора в контексті ухвалення 10-го санкційного пакету ЄС, який має бути затверджений напередодні роковин повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України.

Як зазначив Андрій Єрмак, щоб ця війна не затягнулася ще на рік, потрібна єдність партнерів і запровадження проти РФ справді потужних санкцій. На цьому, зокрема, наголошував Президент Володимир Зеленський під час нещодавніх зустрічей із європейськими лідерами.

«Санкційний режим має не лише зберігатися, а й посилюватися», – акцентував очільник Офісу Глави держави й додав, що не можна зволікати з новими санкціями.

«Уже майже рік у центрі Європи триває війна. У центрі Європи існують концентраційні табори, щодня вбивають цивільних, ґвалтують. Ми знаємо багато фактів тортур практично в кожному окупованому місті. Сьогодні ми маємо абсолютне повторення жахів Другої світової війни, і це відбувається в центрі Європи», – сказав він.

Керівник Офісу Президента акцентував на таких санкційних пріоритетах: поширення санкцій на російських пропагандистів; санкції щодо банків, які залучені до обслуговування ВПК; санкції проти «Росатома»; заборона на імпорт російських діамантів; подальші обмеження щодо металургії; посилення візових обмежень для прихильників режиму агресора.

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко надала послам ЄС актуальну інформацію про заходи, яких вживає наша країна з метою впровадження ефективної санкційної політики, та про те, щодо яких фізичних і юридичних осіб Україна вже застосувала обмеження.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква детально зупинився на окремих складових проекту санкційного пакету й зауважив, що новий пакет санкцій ЄС має бути справді потужним, а не символічним.

Радник керівника Офісу Глави держави Владислав Власюк навів додаткові аргументи для включення до 10-го санкційного пакету принципових рішень щодо санкційних пріоритетів, а також поінформував про користь постійної координації та взаємодії з країнами Євросоюзу на санкційному треку.

Радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна наголосила на важливості запровадження санкційних обмежень щодо пропагандистів, адже вони відкрито критикують європейські цінності, підтримують війну проти України й водночас мають змогу подорожувати, виступати та проживати в країнах ЄС.

Андрій Єрмак подякував учасникам зустрічі, народам та урядам їхніх країн за підтримку, яку Україна відчуває весь цей рік, і висловився за проведення таких брифінгів щодо санкційної політики на регулярній основі.