Андрій Єрмак провів координаційну нараду, присвячену питанням злочинів проти дітей та їх незаконної примусової депортації з України

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів координаційну нараду щодо розслідування злочинів проти дітей, які вчиняє країна-агресор, та їх незаконної примусової депортації під час російського вторгнення до нашої країни.

У заході взяли участь: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, народні депутати, представники уряду, заступники керівника Офісу Президента, а також голови обласних військових адміністрацій, які долучилися до наради в режимі відеоконференції.

Андрій Єрмак наголосив на важливості створення при Офісі Президента координаційної ради з питань розслідування злочинів проти дітей, фактів незаконної примусової депортації юних українців за межі держави та питань їх соціальної та психологічної реабілітації. До складу ради мають увійти представники профільних державних органів та установ.

«Захист прав наших дітей – нагальне питання, і разом ми зможемо зробити дуже багато та діяти ефективніше», – сказав він.

Керівник Офісу Глави держави також виступив за створення інформаційного ресурсу, який міститиме відомості як про злочини, скоєні проти дітей, так і дані про дітей, примусово депортованих під час російського вторгнення.

Ірина Венедіктова зазначила, що Офіс Генерального прокурора координує розслідування злочинів щодо дітей, скоєних під час вторгнення РФ. Вона наголосила на важливості кваліфікації фактів депортації дітей з України, що може стати підставою для притягнення агресора до відповідальності за вчинення геноциду. За словами Ірини Венедіктової, окрему увагу варто приділити випадкам поранень дітей внаслідок вибухів боєприпасів. Генеральний прокурор також проінформувала про розслідування справ щодо участі дітей у збройних конфліктах.

Радниця – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук висловилася за запровадження в Україні державних програм реабілітації дітей, які зазнали поранень унаслідок бойових дій, а також щодо надання їм психологічної допомоги.

За її словами, необхідно розробити й навчальні матеріали для дітей, які проживають на окупованих територіях і не мають доступу до інтернету.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська наголосила на важливості внесення змін до законодавства щодо допомоги дітям, які постраждали від мінно-вибухових уражень. Вона також запропонувала визначити повноваження державних органів, які опікуються питаннями дітей у воєнний час.

В обласних військових адміністраціях вже визначено профільних заступників, які опікуються питанням служб у справах дітей, повідомив заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко проінформував про процес евакуації дітей із зон бойових дій. За його словами, особлива увага була приділена дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Павло Сушко зазначив, що в нинішніх умовах необхідно побудувати нову систему державних органів відповідно до потреб дітей, зокрема створити Державну службу у справах дітей.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко наголосив, що вихованці дитячих будинків сімейного типу та дитячих будинків, розташованих на Донеччині, вивезені в безпечні місця. Водночас він зазначив, що 16 дітей, які перебували в санаторії в Маріуполі, були примусово вивезені на окуповану територію, до Донецька. Павло Кириленко поінформував, що про цей факт вже повідомлено слідчі органи.

Заступник голови Луганської обласної військової адміністрації Катерина Безгинська повідомила, що слідчі органи регіону розслідують справи щодо загибелі, поранення та зникнення дітей унаслідок російської агресії.

Андрій Єрмак звернув увагу на проблему незаконного усиновлення дітей, які були примусово вивезені з України.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов зазначив, що в питаннях, пов'язаних із примусовою незаконною депортацією, відповідні державні структури мають координувати свої зусилля з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та домагатися розслідування всіх обставин Міжнародною комісією зі встановлення фактів відповідно до вимог Женевської конвенції.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на доцільності створення аналітичної системи, яка фіксуватиме переміщення українського населення як в Україні, так і за кордоном. За його словами, це посилить координацію державних органів щодо розв'язання проблем дітей у час російської агресії.

Підсумовуючи нараду, Андрій Єрмак поставив завдання запропонувати склад координаційної ради щодо розслідування злочинів проти дітей та їх примусової депортації.

Він зазначив, що це питання буде винесено розгляд на наступному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.