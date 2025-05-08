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Звернення Президента з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років
Звернення Президента з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років

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Андрій Єрмак провів низку онлайн-зустрічей із представниками США та європейських партнерів щодо припинення вогню

8 травня 2025 року - 08:51

Андрій Єрмак провів низку онлайн-зустрічей із представниками США та європейських партнерів щодо припинення вогню

Вчора керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустрічі зі спецпредставниками Президента США Стівеном Віткоффом і Кітом Келлогом, а також дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном, радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером.

Також відбулися розмови з дипломатичними представниками країн Північної Європи та Балтії, Європейської ради та Європейської комісії.

У розмовах узяли участь міністр оборони України Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Головною темою стало запровадження безумовного та повного припинення вогню на 30 днів, що було прийнято Україною за пропозицією США ще під час березневої зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія).

Андрій Єрмак наголосив, що повне та безумовне припинення вогню має стати першим етапом і передумовою для проведення переговорів про досягнення справедливого та стійкого миру. Водночас пропозиція Володимира Путіна про триденне перемир’я покликана забезпечити виключно безпеку параду в Москві, а не досягнення миру.

Співрозмовники також обговорили застосування можливих інструментів тиску на Росію у разі відмови від прийняття пропозиції щодо припинення вогню або порушення домовленостей про повну тишу.

«Тридцятиденне припинення вогню відкрило б шлях до початку змістовних переговорів задля досягнення справедливого й тривалого миру. Якщо Москва погодиться на цю пропозицію, ми готові до діалогу за участю й підтримки США та європейських партнерів. Але якщо Кремль укотре обере ескалацію замість миру, спільна відповідь партнерів має бути рішучою. Тому Україна вітає напрацьований конгресменами на чолі з Ліндсі Гремом законопроєкт про застосування вторинних санкцій щодо Росії», – зазначив Андрій Єрмак.

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