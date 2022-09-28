Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з представниками Українського конгресового комітету Америки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався в режимі відеоконференції з представниками Українського конгресового комітету Америки (УККА).

На початку розмови він висловив подяку українцям у всьому світі, зокрема у Сполучених Штатах, за підтримку, яку наша країна відчуває протягом усіх цих місяців повномасштабного вторгнення Росії.

«Українська діаспора є цементувальною ланкою, яка об’єднує зусилля американського суспільства для допомоги у боротьбі з російським тотальним злом», – наголосив очільник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також нагадав, що з російського полону нещодавно було звільнено 215 захисників України, зокрема двох громадян США, і робота над визволенням усіх полонених не припинятиметься.

Керівник Офісу Глави держави заявив, що Україна й надалі на всіх рівнях наполягатиме на визнанні Росії державою – спонсором тероризму, і необхідність цього потрібно активно комунікувати.

Андрій Єрмак зазначив, що зараз для України вкрай важливе продовження й посилення потужної збройної підтримки з боку США, якнайшвидше звільнення всіх наших людей та української землі від окупантів.

Він повідомив, що в Офісі Президента щотижня відбуваються брифінги для військових Сполучених Штатів і Великої Британії, які отримують детальну інформацію щодо поточного стану справ на фронті та використання наданої партнерами допомоги.

Заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець проінформував представників УККА про потреби сил оборони України та окреслив шляхи, якими українці у США могли б сприяти в отриманні нашою країною необхідних засобів для захисту та звільнення своєї землі.

За словами Андрія Єрмака, надзвичайно важливо, щоб США були в авангарді процесу притягнення найвищого керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов наголосив на важливості створення спеціального міжнародного трибуналу, який би займався найкривавішим злочином агресії з часів Другої світової війни, що спричинив усі інші подальші воєнні злочини під час агресії РФ проти України. Проект створення цього трибуналу вже було презентовано послам 30 країн.

Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента, розповів про плани відбудови України, що стосуються як нагального відновлення соціальної, енергетичної, транспортної інфраструктури для нормального функціонування держави сьогодні, так і більш віддаленої перспективи. Зокрема, йдеться про Фонд відновлення, що матиме на меті створення можливостей для участі у відбудові й пожвавленні економіки України для державних і приватних інвесторів.

Андрій Єрмак також запропонував українській діаспорі у США долучитися до ініційованої Президентом Володимиром Зеленським платформи United24 і обрати своїх представників, які могли б стати її амбасадорами.

Зі свого боку президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська громада у США постійно працює для того, щоб зупинити ворога, який прийшов на українську землю. Це стосується напрямків оборонної підтримки України, санкційного тиску на Росію, визнання РФ державою – спонсором тероризму, притягнення її керівництва до відповідальності за воєнні злочини.

Він розповів про заходи української діаспори на підтримку України, а також висловив готовність активно просувати у США ініціативи нашої держави.