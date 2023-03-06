Андрій Єрмак провів розмову з американським генералом Веслі Кларком

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв’язку з генералом армії Сполучених Штатів Америки, колишнім Головнокомандувачем сил НАТО в Європі (1997–2000) Веслі Кларком.

Андрій Єрмак подякував генералові за підтримку України й відповідні потужні публічні меседжі під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти нашої країни, зокрема щодо пришвидшення надання необхідної допомоги.

Керівник Офісу Президента зазначив, що Україна постійно відчуває потужну підтримку з боку Президента США Джозефа Байдена та його адміністрації, обох партій і палат Конгресу, а також усього американського народу.

Андрій Єрмак зауважив, що українська армія потребує зброї, яка допоможе їй продовжувати звільняти окуповані Росією території та захищати об’єкти інфраструктури й цивільних.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що Україна не готова до жодних компромісів щодо свого суверенітету й територіальної цілісності. Водночас він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський у листопаді минулого року представив формулу миру, що відображає бачення Українською державою того, як має завершитися ця війна.

Андрій Єрмак також розповів Веслі Кларку про рекомендації щодо гарантій безпеки для України, що мають назву «Київський безпековий договір» і були напрацьовані міжнародною групою на чолі з керівником Офісу Президента України й колишнім Генеральним секретарем Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.

Керівник Офісу Президента зазначив, що Україна дуже розраховує на голос людей із таким величезним військовим і політичним досвідом.

Зі свого боку Веслі Кларк висловив переконання, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну в цій війні стільки, скільки буде необхідно.

Андрій Єрмак також запросив Веслі Кларка відвідати Україну.