Андрій Єрмак провів розмову з радником Президента Демократичної Республіки Конго

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Демократичної Республіки Конго з питань національної безпеки Дезіре Кашміром Еберанде Колонгеле. Під час розмови був присутній заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило.

Андрій Єрмак подякував Демократичній Республіці Конго за підтримку ключових резолюцій ООН, які засуджують російську агресію проти України.

«Ми поважаємо територіальну цілісність ДР Конго, як і всіх країн, із міжнародно визнаними кордонами. Ми дотримуємося чіткої позиції, щоб усі держави суворо додержувалися міжнародного права без будь-яких винятків», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента поінформував про щоденні російські обстріли України, зокрема про ракетний удар по Кривому Рогу, що забрав життя 20 людей, серед яких дев’ятеро дітей. Окрема увага – ситуації на фронті: вона залишається складною, але українські захисники не дають РФ досягти реальних успіхів.

Також ішлося про дипломатичні зусилля України для досягнення справедливого та стійкого миру. Наша держава погодилася на припинення вогню, але з боку Росії немає жодних кроків, які свідчили б про бажання рухатися до миру.

Андрій Єрмак зазначив, що попри війну Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки. Гуманітарна ініціатива «Зерно з України» стала ключовим інструментом у боротьбі з продовольчою кризою. Загалом у межах цієї програми було відправлено понад 290 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 13 країн Африки та Азії, зокрема в Демократичну Республіку Конго.

Серед інших важливих тем – розвиток торговельно-економічної співпраці в галузях сільського господарства, енергетики, будівництва та реалізації інфраструктурних проєктів.

Керівник Офісу Президента також відзначив важливість відкриття Посольства України в Кіншасі та висловив сподівання на відкриття дипломатичного представництва Демократичної Республіки Конго в Києві. Сторони домовилися підтримувати регулярний діалог і дати поштовх розвитку співпраці у сферах взаємного інтересу.