Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Андерсом Фогом Расмуссеном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО (2019–2014) Андерсом Фогом Расмуссеном.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні візиту Андерса Фога Расмуссена до Вашингтона та 25-го засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 12 жовтня на рівні лідерів.

Також, як співголови Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, очільник Офісу Президента і колишній Генсек НАТО узгодили подальший план її роботи.

Крім того, під час розмови обговорили результати реалізації рекомендацій, наданих у звіті «Євроатлантичне майбутнє України: шлях до миру та безпеки», який опублікували у травні цього року. У документі, зокрема, містяться аргументи та конкретні пропозиції щодо майбутнього членства України в Альянсі.

«Ключовими пріоритетами України залишаються чіткий і зрозумілий підхід до запрошення в НАТО з визначеними часовими межами та умовами вступу, а також зняття всіх застережень щодо типів звичайних озброєнь, зокрема використання далекобійної зброї для ударів вглиб території РФ», – сказав Андрій Єрмак.