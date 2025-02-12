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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з дипломатичним радником Президента Франції

11 лютого 2025 року - 14:27

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з дипломатичним радником Президента Франції

У продовження постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном.

Очільник Офісу Глави держави розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про найскладніші напрямки фронту й оборонні потреби України. 

Андрій Єрмак та Еммануель Бонн обговорили українсько-французьку співпрацю і скоординували зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та всій Європі.

Окремо керівник Офісу Президента подякував Франції за допомогу в протидії російській агресії, зокрема за передачу Україні винищувачів Mirage 2000.

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