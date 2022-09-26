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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейкобом Салліваном

26 вересня 2022 року - 22:16

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейкобом Салліваном

У межах постійного діалогу з партнерами та союзниками України керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Джейкоб Салліван висловив подяку Президентові України Володимиру Зеленському, керівникові його Офісу та всій команді за успішно проведену операцію зі звільнення з російського полону іноземних громадян, зокрема двох американців.

Андрій Єрмак поінформував американську сторону про оперативну обстановку на фронті та успіхи Збройних Сил України. Співрозмовники обговорили продовження безпекової допомоги українській армії.

Керівник Офісу Президента подякував американській стороні за непохитну підтримку українського народу в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність своєї країни.

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