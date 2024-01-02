Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Під час першої у новому році бесіди сторони обговорили наслідки нещодавніх масованих обстрілів території України з боку Росії з використанням різних видів ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу «Шахед». Андрій Єрмак поінформував про результати роботи сил ППО України, які збили переважну більшість ворожих повітряних цілей, зокрема й аеробалістичні ракети «Кинджал».

Співрозмовники погодилися з важливістю посилення української протиповітряної оборони. Було відзначено важливість збереження необхідного рівня підтримки ППО України з боку США.

Керівник Офісу Глави держави висловив щиру подяку команді Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена за всі зусилля, спрямовані на якнайшвидше ухвалення Конгресом США необхідного Україні пакета допомоги.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван також скоординували кроки щодо реалізації планів українсько-американської співпраці на 2024 рік в усіх напрямах, зокрема у сфері національної безпеки.

Керівник Офісу Президента України подякував співрозмовнику за всебічне сприяння та переказав слова подяки Джозефу Байдену, усій його команді, обом палатам і партіям Конгресу Сполучених Штатів і кожному американцю за підтримку нашої держави в протистоянні терористичним атакам Росії та за потужну допомогу в боротьбі за свободу й демократію на Європейському континенті.