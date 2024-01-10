Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з генеральною секретаркою Офісу Президента Аргентини Каріною Мілей.

Співрозмовники обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Аргентини та його перемовин із новообраним Президентом Хав'єром Мілеєм. Зокрема, було відзначено важливість обміну візитами урядових делегацій найближчим часом із метою продовження діалогу.

Андрій Єрмак і Каріна Мілей також обговорили реалізацію Української формули миру. Керівник Офісу Президента запросив аргентинських представників на зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн, яка відбудеться незабаром у Давосі.

Співрозмовники також обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка, яку підтримали президенти Аргентини та України під час їхньої зустрічі в Буенос-Айресі.