Андрій Єрмак провів телефонну розмову з кардиналом П’єтро Пароліном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

Очільник Офісу Глави держави висловив подяку за участь представника Ватикану в зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі Української формули миру.

Андрій Єрмак окремо подякував за особисте відеозвернення кардинала П’єтро Пароліна до учасників цієї зустрічі.

Як повідомив керівник Офісу Президента, під час консультацій радників на Мальті було запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка займатиметься поверненням українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України. Зазначена ініціатива, яку вже підтримало багато країн-учасниць, стане продовженням плану Bring Kids Back UA Президента Володимира Зеленського. Крім того, вона є елементом реалізації Української формули миру, зокрема пункту щодо повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених.

Андрій Єрмак зазначив, що Україна спільно з партнерами планує заходи, присвячені питанню повернення незаконно депортованих українських дітей, і запросив представників Святого Престолу взяти в них участь.