Андрій Єрмак провів телефонну розмову з керівницею канцелярії Прем’єр-міністерки Данії

За дорученням Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з керівницею канцелярії Прем’єр-міністерки Королівства Данія Барбарою Бертельсен.

Андрій Єрмак подякував співрозмовниці за участь представника Данії у четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів держав щодо реалізації Української формули миру. Сторони обмінялися думками щодо підготовки Глобального саміту миру.

Також було обговорено поточну безпекову ситуацію в Україні та становище на фронті. Андрій Єрмак поінформував про наслідки ракетних ударів Росії у вівторок по українських містах і громадах, внаслідок якого загинули 18 людей, зазнали руйнувань житлові будинки, соціальні об’єкти, інша цивільна інфраструктура. Він наголосив на необхідності посилення системи ППО України, а також окреслив основні нагальні потреби Сил оборони на полі бою.

Керівник Офісу Президента висловив подяку Прем’єр-міністерці Данії, парламенту та всьому данському суспільству за незмінно потужну підтримку українського народу в боротьбі з російським агресором.

«Данія є надійним другом України. Ми ніколи не збудемо всю ту військову, політичну та гуманітарну допомогу, яку Данія надала нашій державі та нашим громадянам із перших днів повномасштабного вторгнення Росії», – зазначив Андрій Єрмак.