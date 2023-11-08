Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із політичних та міжнародних питань Офісу Президента Чилі

У продовження зустрічі Президента України Володимира Зеленського й Президента Чилі Габріеля Борича у Нью-Йорку керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із політичних та міжнародних питань Офісу Президента Республіки Чилі Карлосом Фігероа.

Андрій Єрмак подякував співрозмовнику за підтримку з боку Чилі боротьби України проти російської агресії.

Керівник Офісу Глави держави високо оцінив участь представника Чилі в зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі Української формули миру.

Сторони обговорили подальші кроки з імплементації Формули, зокрема підготовку до проведення інавгураційного Глобального саміту миру.

У контексті зусиль України із забезпечення глобальної продовольчої безпеки очільник Офісу Глави держави запросив Чилі приєднатися до гуманітарної ініціативи «Зерно з України», яку наша держава реалізує спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН та в межах якої Україна постачає збіжжя до найбідніших країн світу.