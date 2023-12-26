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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР із питань національної безпеки

27 грудня 2023 року - 13:51

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР із питань національної безпеки

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Андрій Єрмак подякував співрозмовнику за активну участь у зустрічах на рівні радників щодо імплементації Української формули миру. Сторони обмінялися думками щодо підготовки до наступної зустрічі радників із нацбезпеки та проведення ключових заходів стосовно реалізації пунктів Формули миру в наступному році.

Також було обговорено питання контактів між Україною та ПАР у найближчій перспективі.

Керівник Офісу Глави держави переказав привітання від Президента Володимира Зеленського з прийдешнім Новим роком і висловив сподівання на подальше посилення двостороннього діалогу.

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