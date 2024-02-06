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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР із питань національної безпеки

6 лютого 2024 року - 22:38

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Під час розмови Андрій Єрмак відзначив важливість регулярних контактів української сторони з південноафриканською.

Керівник Офісу Глави держави подякував Сідні Муфамаді за активну участь у всіх зустрічах на рівні радників із питань національної безпеки щодо реалізації Української формули миру, зокрема в останній, яка відбулася в середині січня в Давосі.

Було відзначено приєднання ПАР до кількох робочих груп щодо імплементації Формули миру, зокрема готовність долучитися до робочої групи № 9 щодо запобігання ескалації та повторенню агресії.

Андрій Єрмак зазначив, що Україна активно працює над організацією Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

Він поінформував про підготовку першого Глобального саміту миру, який, згідно з домовленостями Президента Володимира Зеленського та Президентки Віоли Амхерд, відбудеться у Швейцарії.

 

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