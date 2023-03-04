Андрій Єрмак провів засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у четвер провів засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави, на якому було затверджено порядок денний найближчого засідання Конгресу.

«Радий відзначити, що ми виходимо на плановий формат роботи. У нас накопичилося багато нагальних питань. Можливо, нам потрібно буде зустрічатися частіше, ніж раз на місяць, як передбачено положенням про наш Конгрес, для пошуку шляхів їх розв’язання», – зазначив Андрій Єрмак на початку засідання.

Керівник Офісу Президента зауважив, що, відповідно до Положення про Конгрес, посада виконавчого секретаря президії Конгресу місцевих та регіональних влад закріплена за заступником керівника Офісу Президента, який відповідає за напрямок регіональної політики. Нещодавно таким заступником був призначений Олексій Кулеба.

Члени президії Конгресу одноголосно підтримали затвердження Олексія Кулеби виконавчим секретарем президії Конгресу.

Крім того, було затверджено порядок денний засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбудеться найближчим часом.

Президія Конгресу поклала виконання обов’язків голови Палати регіонів Конгресу на заступника голови цієї Палати, очільницю Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву. Їй доручено оперативно провести засідання Палати регіонів Конгресу та обрати її керівний склад, щоб президія Конгресу могла ефективно виконувати свої функції.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Конгрес був створений як унікальна платформа, де кожен представник регіональної влади може порушити й обговорити важливі для громади питання й отримати відповіді. Конгрес покликаний скоординувати діяльність усіх органів влади в Україні.

«Це особливо актуально під час війни, коли ми рухаємося до нашої перемоги. І треба вже сьогодні думати, як ми будемо відновлювати нашу країну, повертати наших людей до нормального життя і, безумовно, компенсувати все те, що зробили російські загарбники на нашій землі», – зазначив Андрій Єрмак.

Наприкінці засідання керівник Офісу Глави держави запропонував, щоб на наступному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад було розглянуто проблематику соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених з лав підрозділів сил оборони України за станом здоров’я.

«Сьогодні це питання справедливості для наших героїв, воїнів, які боронять Україну. Це питання є одним із найголовніших і найбільш пріоритетних для держави та, відповідно, для нашого Конгресу», – наголосив Андрій Єрмак.