Андрій Єрмак провів зустріч з Олександром Соросом

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з американським бізнесменом і філантропом, головою мережі фондів «Відкрите суспільство» Олександром Соросом.

Андрій Єрмак подякував Олександру Соросу за участь у першій установчій зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка відбулася у п’ятницю в Києві.

«Ваша участь дуже важлива. Сподіваюся, що коаліція продемонструє успішні результати», – сказав керівник Офісу Президента.

Керівник Офісу Глави держави подякував за ухвалення Меморандуму про співпрацю між Фундацією Олени Зеленської та Міжнародним фондом «Відродження». Документ було підписано унаслідок ініціативи мережі фондів «Відкрите суспільство» (Open Society Foundations). Відповідно до Меморандуму 1 млн дол. буде спрямовано на підтримання дітей в Україні, зокрема дітей, які виховуються у великих прийомних родинах у прифронтових, деокупованих і постраждалих регіонах нашої держави.

Андрій Єрмак також висловив вдячність Олександру Соросу за підписання на полях зустрічі документа про утворення Коаліції Меморандуму про співпрацю між радницею – уповноваженою Президента України Дар’єю Герасимчук і фондами «Відкрите суспільство». Документ сприятиме максимально ефективному захисту прав дітей, постраждалих від збройної агресії РФ, і допоможе в реалізації Плану Президента України Bring Kids Back UA, зокрема заходів для повернення незаконно депортованих Росією маленьких громадян.

Керівник Офісу Глави держави відзначив важливість світового розголосу випадків депортації Росією неповнолітніх українців. На його думку, цьому може сприяти видання книжки з історіями про таких дітей, а також залучення відомих у світі особистостей до процесу їхнього повернення в Україну.

Також українська сторона прагне залучити представників релігійних організацій для розв’язання гуманітарних питань, зокрема для допомоги в поверненні депортованих українців.

Крім того, Андрій Єрмак розповів Олександру Соросу про проєкти підтримки ветеранів і їхньої реабілітації. Він високо оцінив підписання Меморандуму про співпрацю між Міжнародним фондом «Відродження» та Міністерством охорони здоров’я України, який передбачає спільну роботу у сфері психологічної реабілітації та психологічної підтримки членів сімей військовослужбовців, сімей загиблих унаслідок війни, військовополонених і внутрішньо переміщених осіб. У межах Меморандуму будуть реалізовані пілотні проєкти у двох закладах на Одещині.

«Ваша родина багато робить для України: важливі проєкти для захисту наших людей, посилення демократії, для успішності української держави», – зазначив керівник Офісу Президента.

Співрозмовники також обговорили можливості розвитку української економіки, зокрема питання відновлення та реконструкції України.